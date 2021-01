Facebook, problemi con gli account degli utenti iOS: cosa è successo (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli utenti iOS, sostanzialmente coloro che sono in possesso di un iPhone, stanno avendo problemi ad accedere a Facebook: i dettagli del disservizio In queste ore gli utenti iOS stanno avendo problemi con Facebook. Milioni le segnalazioni da parte delle persone aventi un iPhone, le quali sono state disconnesse dall’applicazione improvvisamente. In molti, quando hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) GliiOS, sostanzialmente coloro che sono in possesso di un iPhone, stanno avendoad accedere a: i dettagli del disservizio In queste ore gliiOS stanno avendocon. Milioni le segnalazioni da parte delle persone aventi un iPhone, le quali sono state disconnesse dall’applicazione improvvisamente. In molti, quando hanno L'articolo proviene da Inews.it.

AlfredoBertagna : Questo video di Alessio Furlan può essere utile per chi, come me, ha problemi con la velocità della connessione. I… - GesAU_it : -:¦:-• Per problemi si farà con orari variabili -:¦:-• Il potere della Preghiera. Diretta su facebook - Emanuele676 : @carlogabardini @EnricoLetta @GiuseppeConteIT Propaganda Live crea enormi problemi alla sinistra italiana se oggi h… - emanuelefelice2 : Per chi è interessato, questa sera alle 18.30: con Carlo Cottarelli, parleremo dei problemi e le sfide dell’Italia.… - fabiano_amati : Consorzio #ASI #Brindisi: i revisori segnalano problemi su bilancio 2019, consulenze, concorsi, donazioni, e spunta… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook problemi Avete avuto problemi con Facebook stamattina? Telefonino.net Facebook non è down, ma butta fuori gli utenti iOS

Facebook ha avuto problemi su iOS: molti utenti si sono visti disconnettere automaticamente dalla piattaforma, ma la società sta trovando una soluzione.

Avete avuto problemi con Facebook stamattina?

Nel corso di queste ore, Facebook ha inspiegabilmente disconnesso dalla piattaforma tutti coloro che accedevano al sito dall'app per iOS.

Facebook ha avuto problemi su iOS: molti utenti si sono visti disconnettere automaticamente dalla piattaforma, ma la società sta trovando una soluzione.Nel corso di queste ore, Facebook ha inspiegabilmente disconnesso dalla piattaforma tutti coloro che accedevano al sito dall'app per iOS.