Crotone, Stroppa: «Troppo leggeri, abbiamo dei limiti. Messias fuoriclasse» (Di domenica 24 gennaio 2021) Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «Meglio il secondo tempo, ma dobbiamo fare qualcosa di più. Non era una partita semplice, non abbiamo approfittato delle difficoltà della Fiorentina. Siamo stati leggeri, soprattutto in occasione dei due gol subiti. abbiamo dei limiti, ma tengo stretta la reazione». INFORTUNIO Messias – «È un fuoriclasse, sta dimostrando di avere una qualità superiore a tutti. Ha pagato il suo carattere, è buono e introverso. Ora ha una personalità ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro la Fiorentina. PRESTAZIONE – «Meglio il secondo tempo, ma dobbiamo fare qualcosa di più. Non era una partita semplice, nonapprofittato delle difficoltà della Fiorentina. Siamo stati, soprattutto in occasione dei due gol subiti.dei, ma tengo stretta la reazione». INFORTUNIO– «È un, sta dimostrando di avere una qualità superiore a tutti. Ha pagato il suo carattere, è buono e introverso. Ora ha una personalità ...

sportface2016 : #FiorentinaCrotone, #Stroppa: 'Buona reazione, ma dovevamo fare qualcosa in più. #Messias fuoriclasse' #SerieA - sportli26181512 : #Fiorentina-Crotone 2-1: riscatto Prandelli, Stroppa rimane ultimo: I viola cancellano la dolorosa sconfitta di Nap… - sportli26181512 : Crotone, Stroppa: 'Messias farà gli esami: spero di non perderlo, è un fuoriclasse': Dopo la sconfitta per 2-1 cont… - sportli26181512 : Crotone, le pagelle di CM: Stroppa ci prova, Messias una spanna sopra tutti: FIORENTINA-CROTONE 2-1 Cordaz...… - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Mancata qualità negli ultimi metri. Preoccupato per Messias' - -