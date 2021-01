Crespo | storico trionfo | vince la Copa Sudamericana

(Di domenica 24 gennaio 2021)si iscrive con il suo primo trofeo da allenatore nella storia del Defensa y Justicia e in generale del calcio sudamericano. L'ex attaccante di Inter e Milanlain finale ...

Il Defensa y Justicia vince per la prima volta nella sua storia un trofeo internazionale e lo fa con Crespo in panchina. L'ex campione di Inter e Milan tra le altre regala al club la Copa Sudamericana ...Il Valdanito vince il suo primo trofeo da allenatore, portando il club argentino a un traguardo storico contro il Lanùs: 3-0 in finale.