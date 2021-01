Commisso: “Sono venuto a Firenze per soffrire e stare vicino alla squadra. Il resto non dipende da me” (Di domenica 24 gennaio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 dei sui contro il Crotone: “Io vengo a Firenze per soffrire. Ci Sono venute tre partite per vincere una. Ho parlato con i ragazzi e hanno fatto quello che dovevano. Dobbiamo continuare così. Abbiamo gli stessi punti dello stesso anno alla fine del girone d’andata. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra è buona, un buon allenatore. Quando diamo tutti vinciamo”. Ribery verso la Germania?“Lui è stato un idolo a Firenze e spero che continui così. Per il resto non dico altro, io Sono quello che ci mette i soldi e basta. Dopo il 6-0 di Napoli la squadra era carica: io Sono stato con loro tutta la ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 dei sui contro il Crotone: “Io vengo aper. Civenute tre partite per vincere una. Ho parlato con i ragazzi e hanno fatto quello che dovevano. Dobbiamo continuare così. Abbiamo gli stessi punti dello stesso annofine del girone d’andata. Dobbiamo continuare a lavorare, laè buona, un buon allenatore. Quando diamo tutti vinciamo”. Ribery verso la Germania?“Lui è stato un idolo ae spero che continui così. Per ilnon dico altro, ioquello che ci mette i soldi e basta. Dopo il 6-0 di Napoli laera carica: iostato con loro tutta la ...

