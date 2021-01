Christopher Nolan | addio alla Warner Bross?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sono ormai passate diverse settimane dall’annuncio dell’accordo traBros. e HBO Max per in lancio in streaming nel 2021 dei principali titoli della Major in contemporanea all’uscita in sala, ma il polverone mediatico non accenna a placarsi. Diversi registi hanno protestato contro la decisione, ultimo in ordine di tempo M. Night Shyamalan.da tempo si era apertamente Schierato contro la scelta della, aveva dichiarato che la piattaforna HBO era “il peggiore servizio di streaming”. In quale situazione si trova oggi? Secondo un rapporto del Wall Street Journal, è improbabile chetorni a lavorare conBros., anche se non è chiaro come questa decisione possa influenzare i progetti in essere. ...