"Chi osa può sbagliare ma ora testa alta… continuate a lottare": spunta striscione a Castel Volturno (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Chi osa può sbagliare ma ora testa alta… continuate a lottare" questo lo striscione apparso questa mattina all'esterno del centro sportivo degli azzurri a Castel Volturno. Gli ultras della curva B, dopo la sconfitta in Supercoppa conto la Juventus, hanno così voluto caricare i ragazzi di mister Gattuso in vista della trasferta di Verona. Appuntamento alle ore 15 di domani allo stadio Bentegodi per la 19esima giornata del campionato di serie A. Un match, tra la compagine campana e gli scaligeri, molto sentito da entrambe le tifoserie che però non potranno accedere allo stadio a seguito delle disposizioni anti-Covid. Così i supporter partenopei, attraverso lo striscione esposto questa mattina, ...

