Cagliari, Di Francesco: “Siamo in difficoltà ma col Genoa alla pari. Ritiro per unirci e confrontarci” (Di sabato 23 gennaio 2021) Momento delicato in casa Cagliari. La classifica non è certamente bella ed Eusebio Di Francesco, tecnico rossoblù, lo sa bene. In vista dell'impegno di campionato contro il Genoa, il mister ha parlato alla stampa soffermandosi proprio sul momento della squadra e la voglia di ritrovare il successo che manca ormai da troppo tempo.Genoa-Cagliari, parla Di Francesco"In questo momento Siamo in difficoltà, il Genoa sta facendo bene ma ha solo un punto in più di noi. Giocheremo una partita più alla pari rispetto a quella del Milan dove sicuramente gli episodi hanno portato sin da subito la partita in una direzione", ha spiegato Di Francesco sulla sfida col Grifone. "Sappiamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Momento delicato in casa. La classifica non è certamente bella ed Eusebio Di, tecnico rossoblù, lo sa bene. In vista dell'impegno di campionato contro il, il mister ha parlatostampa soffermandosi proprio sul momento della squadra e la voglia di ritrovare il successo che manca ormai da troppo tempo., parla Di"In questo momentoin, ilsta facendo bene ma ha solo un punto in più di noi. Giocheremo una partita piùrispetto a quella del Milan dove sicuramente gli episodi hanno portato sin da subito la partita in una direzione", ha spiegato Disulla sfida col Grifone. "Sappiamo ...

Vigilia della delicata sfida tra liguri e sardi, invischiati entrambi nella zona pericolosa della classifica. I temi della gara spiegati dal tecnico del Cagliari In aggiornamento ...

CAGLIARI. Dubbi e polemiche, da parte della politica ma non solo, accompagnano il passaggio della Sardegna in zona arancione. Il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, per ...

