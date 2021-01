Arcuri: 'Prima consegna vaccino AstraZeneca il 15/2' Diffida a Pfizer ed esposto a pm (Di sabato 23 gennaio 2021) La Prima consegna del di , se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere fatta il 15 febbraio . È quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il commissario per l'emergenza ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladel di , se otterrà il via libera dall'Ema il 29 gennaio, dovrebbe essere fatta il 15 febbraio . È quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il commissario per l'emergenza ...

DarioPagella08 : RT @DomPer888: SI SCUSA SE SULLA PRIMA PAGINA DI OGGI NON C'È ZINGARETTI INDAGATO E ERRIGO BRACCIO DESTRA DI ARCURI.....MA LO FARÀ ,FORSE h… - fisco24_info : Arcuri: prima consegna Astrazeneca il 15 febbraio, entro fine marzo solo 3,4 milioni. Pronta diffida a Pfizer: Lo a… - zazoomblog : Vaccino AstraZeneca Arcuri: «Prima consegna in Italia il 15 febbraio». Diffida a Pfizer e esposto a pm» - #Vaccino… - I20013810 : RT @RickyTR74: @lucianocapone C'è speranza che Arcuri prima o poi dica qualcosa che non sia una cazzata? - MiuccioPrado : @DiegoMatina Ma il.commissario UE per la salute (o come se chiama), nel momento in cui adotta una strategia comune… -