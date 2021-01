USA, scorte petrolio settimanali in aumento contro le aspettative (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aumentano le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana, contro le aspettative degli analisti che prevedevano una contrazione. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 15 gennaio 2021, sono saliti di circa 4,5 milioni a 486,6 MBG, contro attese per un calo di 1,2 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un amento di 0,5 milioni a 163,7 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 0,3 milioni a quota 245,2 MBG. Le riserve strategiche di petrolio sono invariate a 638,1 MBG. (Foto: © Artem Egoro / 123RF) Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aumentano ledi greggio in USA nell’ultima settimana,ledegli analisti che prevedevano una contrazione. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 15 gennaio 2021, sono saliti di circa 4,5 milioni a 486,6 MBG,attese per un calo di 1,2 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un amento di 0,5 milioni a 163,7 MBG, mentre ledi benzine hanno registrato un calo di 0,3 milioni a quota 245,2 MBG. Le riserve strategiche disono invariate a 638,1 MBG. (Foto: © Artem Egoro / 123RF)

Aumentano le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana, contro le aspettative degli analisti che prevedevano una contrazione.

