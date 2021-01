Sci, davvero torneremo sulle piste a febbraio? (e come?) (Di venerdì 22 gennaio 2021) La capacità degli impianti chiusi – funivie e telecabine – viene ridotta al 50%. La capacità delle seggiovie viene limitata al 50% solo nel caso in cui si sia costretti a tenere la cupola abbassata per proteggersi dal vento e dalle intemperie. Bisogna tenere la distanza di almeno un metro quando si è davanti alle biglietterie e la distanza deve essere ben segnalata e la coda controllata. C’è l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica che può anche essere inserita all’interno di uno scaldacollo dotato di una apposita tasca: ne troverete molti in vendita vicino alle piste e rendono la vita molto più comoda. E il contingentamento delle piste – cioè il numero chiuso calcolato su una percentuale della capacità massima del comprensorio – viene deciso giorno per giorno in funzione di mille parametri diversi. I rifugi staranno aperti e dovranno sottostare alle regole che gestiscono la ristorazione: prenotazione dei tavoli per il pranzo, posti a sedere a tavola dimezzati, caffè servito solo al banco, nessuna somministrazione di superalcolici… Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) La capacità degli impianti chiusi – funivie e telecabine – viene ridotta al 50%. La capacità delle seggiovie viene limitata al 50% solo nel caso in cui si sia costretti a tenere la cupola abbassata per proteggersi dal vento e dalle intemperie. Bisogna tenere la distanza di almeno un metro quando si è davanti alle biglietterie e la distanza deve essere ben segnalata e la coda controllata. C’è l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica che può anche essere inserita all’interno di uno scaldacollo dotato di una apposita tasca: ne troverete molti in vendita vicino alle piste e rendono la vita molto più comoda. E il contingentamento delle piste – cioè il numero chiuso calcolato su una percentuale della capacità massima del comprensorio – viene deciso giorno per giorno in funzione di mille parametri diversi. I rifugi staranno aperti e dovranno sottostare alle regole che gestiscono la ristorazione: prenotazione dei tavoli per il pranzo, posti a sedere a tavola dimezzati, caffè servito solo al banco, nessuna somministrazione di superalcolici…

Sci, davvero torneremo sulle piste a febbraio? (e come?)

Il CTS ha approvato il protocollo di sicurezza per gli impianti: ma la domanda è, quando ora potremo tornare a sciare?

