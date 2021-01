Roma, cinque attività chiuse per inottemperanza al Dpcm: da Trastevere all’Esquilino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continuano i controlli finalizzati al contrasto della microcriminalità, del degrado e della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuati dagli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea. Sono state arrestate un totale di cinque persone: una per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, due per resistenza a pubblico ufficiale, una donna per reati contro il patrimonio ed infine un ricercato che doveva espiare una pena di 3 anni e 9 messi per furto e rapina. Due attività commerciali sono state temporaneamente chiuse a causa del sovraffollamento all’interno e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza: 105 le persone complessivamente controllate. Leggi anche: Incidente mortale sulla Tiburtina, spunta l’ipotesi choc: Emanuele forse ucciso da un pirata della strada Controlli a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continuano i controlli finalizzati al contrasto della microcriminalità, del degrado e della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuati dagli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea. Sono state arrestate un totale dipersone: una per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, due per resistenza a pubblico ufficiale, una donna per reati contro il patrimonio ed infine un ricercato che doveva espiare una pena di 3 anni e 9 messi per furto e rapina. Duecommerciali sono state temporaneamentea causa del sovraffollamento all’interno e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza: 105 le persone complessivamente controllate. Leggi anche: Incidente mortale sulla Tiburtina, spunta l’ipotesi choc: Emanuele forse ucciso da un pirata della strada Controlli a ...

OfficialASRoma : Questa sera inizierà la nostra #CoppaItalia. ???? Otre allo Scudetto, la Roma di Dino Viola la conquistò per quattr… - Agenzia_Ansa : Tragedia vicino #Roma: in una casa di riposo a Lanuvio cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state t… - CorriereCitta : Roma, cinque attività chiuse per inottemperanza al Dpcm: da Trastevere all’Esquilino - francesca99b : RT @AMoDo4: ??GRANDE RACCORDO ANULARE DELLE BICI: AL VIA LA FASE DI PROGETTAZIONE ? Oggi alle ore 16,30 promosso da @VEL0Love insieme all’… - giocarmon : _ Come era fatto in origine. Vediamo in particolare com’era originariamente la Villa dei Quintili. Si possono dis… -