Report Iss, dopo cinque settimane cala l’indice Rt: è a 0.97. “Rimanere a casa il più possibile” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2020, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita; e sotto uno, anche se con un limite superiore dell’intervallo di credibilità sopra uno”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’emergenza Covid-19. “Questa settimana si osserva un miglioramento del livello generale del rischio, sebbene siano ancora nove le Regioni/PPAA a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile o ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane – si legge ancora – Complessivamente, sono quattro le Regioni/PPAA con una classificazione di rischio alto (vs 11 la settimana precedente), 11 con rischio moderato (di cui ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Nel periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2020, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzionedi crescita; e sotto uno, anche se con un limite superiore dell’intervallo di credibilità sopra uno”. E’ quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’emergenza Covid-19. “Questa settimana si osserva un miglioramento del livello generale del rischio, sebbene siano ancora nove le Regioni/PPAA a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile o ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime– si legge ancora – Complessivamente, sono quattro le Regioni/PPAA con una classificazione di rischio alto (vs 11 la settimana precedente), 11 con rischio moderato (di cui ...

infoitinterno : Covid, oggi nuovo report Iss: quali regioni cambiano colore? - moneypuntoit : ?? Covid, oggi nuovo report Iss: quali regioni cambiano colore? ?? - ilriformista : Cosa cambierà per le #regioni e i #colori col nuovo report dell'ISS atteso oggi - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Covid19 in Italia Si va verso un ennesimo cambio di colore per le Regioni Oggi i dati del monitoraggio #Iss: tutto quel… - agenzia_nova : #Covid19 in Italia Si va verso un ennesimo cambio di colore per le Regioni Oggi i dati del monitoraggio #Iss: tutt… -