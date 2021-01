Pisacane: “Arrivo a Lecce con grande umiltà e voglia di far bene” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fabio Pisacane si è presentato al Lecce dopo l’accordo con il Cagliari. Queste le parole del difensore pronto alla sua nuova avventura in Salento: “Ringrazio Corvino che mi ha scelto per riportare il club dove merita. Arrivo con tanta umiltà e senza pensare a quello che ho fatto fino a ieri, tutto quello che ho avuto me lo sono guadagnato e ho sempre cercato di lasciare un ottimo ricordo di me ovunque abbia giocato cercando di onorare sempre la maglia. E qui farò altrettanto. Conosco alcuni ragazzi che sono qui, con alcuni ho anche giocato assieme, e poi ci sono tanti giovani importanti. Tutti assieme ci auguriamo di riportare il Lecce in Serie A. Ho seguito un po’ la squadra e non penso che il reparto difensivo abbia mostrato delle fragilità, ci sono tanti giocatori all’altezza e io ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Fabiosi è presentato aldopo l’accordo con il Cagliari. Queste le parole del difensore pronto alla sua nuova avventura in Salento: “Ringrazio Corvino che mi ha scelto per riportare il club dove merita.con tantae senza pensare a quello che ho fatto fino a ieri, tutto quello che ho avuto me lo sono guadagnato e ho sempre cercato di lasciare un ottimo ricordo di me ovunque abbia giocato cercando di onorare sempre la maglia. E qui farò altrettanto. Conosco alcuni ragazzi che sono qui, con alcuni ho anche giocato assieme, e poi ci sono tanti giovani importanti. Tutti assieme ci auguriamo di riportare ilin Serie A. Ho seguito un po’ la squadra e non penso che il reparto difensivo abbia mostrato delle fragilità, ci sono tanti giocatori all’altezza e io ...

