Palermo, cimiteri pieni: 700 bare 'parcheggiate' in una tensostruttura (Di venerdì 22 gennaio 2021) Settecento bare, accatastate in una tensostruttura provvisoria, in attesa che si trovi un posto per sotterrarle definitivamente: è l'immagine che arriva da Palermo, dove l'emergenza dei cimiteri pieni ...

