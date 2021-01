Napoli, il consiglio comunale cambia formazione con l’ingresso di Merolla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cambio di formazione al consiglio comunale per la città partenopea. Marco Gaudini, nominato assessore ai Trasporti nelle scorse settimane, sarà sostituito da Alfonso Merolla. Il consiglio comunale di Napoli ha proceduto alla surroga di Marco Gaudini nominato nelle scorse settimane assessore ai Trasporti. Al suo posto entra in consiglio per il gruppo ‘Davvero’ Alfonso Merolla. Intanto nei prossimi mesi ci saranno ulteriori cambiamenti dato che in piena primavera si terranno le nuove elezioni cittadine dopo il secondo mandato di Luigi de Magistris che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua presenza alle regionali in Calabria. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cambio dialper la città partenopea. Marco Gaudini, nominato assessore ai Trasporti nelle scorse settimane, sarà sostituito da Alfonso. Ildiha proceduto alla surroga di Marco Gaudini nominato nelle scorse settimane assessore ai Trasporti. Al suo posto entra inper il gruppo ‘Davvero’ Alfonso. Intanto nei prossimi mesi ci saranno ulteriorimenti dato che in piena primavera si terranno le nuove elezioni cittadine dopo il secondo mandato di Luigi de Magistris che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua presenza alle regionali in Calabria. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli consiglio Consiglio comunale di Napoli, de Magistris sempre più isolato: anche la Sinistra lo saluta Il Mattino Consiglio comunale di Napoli, de Magistris sempre più isolato: anche la Sinistra lo saluta

L'appuntamento è in Sala dei Baroni alle 10, ma chi ci sarà nella storica Aula per consentire i lavori del Consiglio comunale? Atteso che il sindaco Luigi de Magistris non ...

Scuola, Tar Campania: superiori in classe entro l'1 febbraio

Napoli, 22 gen. (askanews) - In Campania gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe entro il 1° febbraio, nella percentuale ...

