McGregor-Poirier | MMA | programma | orari | tv | streaming | dove vederlo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio Conortornerà sull’ottagono e fronteggerà lo statunitense Dustin. Si tratta di una sfida di lusso, il main event di UFC 257: la lega più prestigiosa al mondo per le MMA, le arti marziali miste, riabbraccia la grande icona dell’ultimo decennio e offre al pubblico un incontro di lusso. L’irlandese dovrà fare i conti con l’americano, già sconfitto sette anni fa. Il teatro della contesa sarà Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Guarda inlivesu DAZN Sarà una rivincita imperdibile. Il ribattezzato The Notorious torna a combattere a distanza di un anno dalla sua ultima apparizione: era il 18 gennaio 2020 quando ebbe la meglio su Donald Cerrone nel giro di 40 secondi, al grande rientro dopo la sconfitta bruciante subita contro Khabhib Nurmagomedov ...

Domenica 24 gennaio Conor McGregor tornerà sull'ottagono e fronteggerà lo statunitense Dustin Poirier. Si tratta di una sfida di lusso, il main event di UFC 257: la lega più prestigiosa al mondo per l ...UFC 257 sconvolgerà il ranking dei pesi leggeri! Conor McGregor Vs Dustin Poirier e Dan Hooker Vs Michael Chandler sono match incredibili!