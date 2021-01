Lesbo, la Grecia è stata lasciata sola: i migranti meritano più di una generica solidarietà (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ai bambini confinati a Lesbo va dato qualcosa in più di un po’ di pur volenterosa solidarietà, in considerazione del fatto che il “lazzaretto” apparecchiato dall’Ue sull’isola greca non è senza colpevoli. Bensì, come ho potuto constatare con i miei occhi, è il frutto malato di politiche errate e di comodo, che sono andate nella direzione dell’approssimazione: con il risultato che in quell’isola, che diede i natali alla poetessa Saffo, si muore, o si sopravvive in modo indegno, o si assiste a violenze e soprusi nel silenzio generale. Spariscono bimbe e bimbi, ci si prostituisce per 5 euro, governano i clan, si soffre senza protezione alcuna di diritti elementari: la Grecia è stata lasciata sola a portare un peso che meriterebbe invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ai bambini confinati ava dato qualcosa in più di un po’ di pur volenterosa, in considerazione del fatto che il “lazzaretto” apparecchiato dall’Ue sull’igreca non è senza colpevoli. Bensì, come ho potuto conre con i miei occhi, è il frutto malato di politiche errate e di comodo, che sono andate nella direzione dell’approssimazione: con il risultato che in quell’i, che diede i natali alla poetessa Saffo, si muore, o si sopravvive in modo indegno, o si assiste a violenze e soprusi nel silenzio generale. Spariscono bimbe e bimbi, ci si prostituisce per 5 euro, governano i clan, si soffre senza protezione alcuna di diritti elementari: laa portare un peso che meriterebbe invece, ...

_mikelaa_ : RT @unoscribacchino: #Lesbo, un morto dopo lo sbarco. Allagato il campo profughi, tende nel fango. In condizioni disumane vivono oltre 700… - akakarolina : RT @unoscribacchino: #Lesbo, un morto dopo lo sbarco. Allagato il campo profughi, tende nel fango. In condizioni disumane vivono oltre 700… - Oli_oleaster : RT @unoscribacchino: #Lesbo, un morto dopo lo sbarco. Allagato il campo profughi, tende nel fango. In condizioni disumane vivono oltre 700… - Bea18720907 : RT @unoscribacchino: #Lesbo, un morto dopo lo sbarco. Allagato il campo profughi, tende nel fango. In condizioni disumane vivono oltre 700… - peeyonkou : RT @unoscribacchino: #Lesbo, un morto dopo lo sbarco. Allagato il campo profughi, tende nel fango. In condizioni disumane vivono oltre 700… -

Ultime Notizie dalla rete : Lesbo Grecia Lesbo, la Grecia è stata lasciata sola: i migranti meritano più di una generica solidarietà Il Fatto Quotidiano Lesbo, la Grecia è stata lasciata sola: i migranti meritano più di una generica solidarietà

"L'accordo con la Turchia per tenere segregati milioni di siriani ha avuto come appendice anche il lazzaretto di Lesbo" ...

Migranti: Sassoli, sull'isola greca di Lesbo situazione disumana

Lo scorso anno insieme ai presidenti delle altre istituzioni dell'Unione - Von der Leyen e Charles Michel - rivolgemmo anche noi un invito ai governi nazionali per accogliere i minori e le persone più ...

"L'accordo con la Turchia per tenere segregati milioni di siriani ha avuto come appendice anche il lazzaretto di Lesbo" ...Lo scorso anno insieme ai presidenti delle altre istituzioni dell'Unione - Von der Leyen e Charles Michel - rivolgemmo anche noi un invito ai governi nazionali per accogliere i minori e le persone più ...