Covid, t. intensive e ricoveri ordinari in calo per il quarto giorno consecutivo. I DATI (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 22 gennaio le persone in terapia intensiva sono 2.390 (-28), quelle ricoverate nei normali reparti ospedalieri 21.691 (-354). I nuovi casi in 24 ore sono 13.633, rilevati su 264.728 tamponi giornalieri (compresi i test antigenici rapidi). Le vittime registrate in un giorno sono 472 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 22 gennaio le persone in terapia intensiva sono 2.390 (-28), quelle ricoverate nei normali reparti ospedalieri 21.691 (-354). I nuovi casi in 24 ore sono 13.633, rilevati su 264.728 tamponi giornalieri (compresi i test antigenici rapidi). Le vittime registrate in unsono 472

