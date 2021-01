Covid, più di 50mila vittime in Germania. Scatta il primo lockdown per Hong Kong, in Cina test di massa per 2 milioni di persone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la Cina ha dato il via a uno screening di massa con tamponi per quasi 2 milioni di persone, Hong Kong si prepara ad entrare nel suo primo lockdown dall’inizio della pandemia di Covid. La città, che fino ad ora era sempre riuscita a tenere sotto controllo la diffusione del virus con chiusure mirate e un efficace sistema di tracciamento, ora è anch’essa travolta dalla seconda ondata dell’epidemia, con 9.797 nuovi casi di Covid e 166 morti registrati, come riferiscono i dati della Johns Hopkins University. A dare la notizia è il South China Morning Post, secondo cui il lockdown scatterà sabato 23 gennaio e sarà in vigore per almeno due settimane: il mancato rispetto delle norme sarà punito con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre laha dato il via a uno screening dicon tamponi per quasi 2disi prepara ad entrare nel suodall’inizio della pandemia di. La città, che fino ad ora era sempre riuscita a tenere sotto controllo la diffusione del virus con chiusure mirate e un efficace sistema di tracciamento, ora è anch’essa travolta dalla seconda ondata dell’epidemia, con 9.797 nuovi casi die 166 morti registrati, come riferiscono i dati della Johns Hopkins University. A dare la notizia è il South China Morning Post, secondo cui ilscatterà sabato 23 gennaio e sarà in vigore per almeno due settimane: il mancato rispetto delle norme sarà punito con ...

