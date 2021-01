Comunali: entro febbraio il Pd varerà la piattaforma per le primarie online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Pd varerà, entro la fine di febbraio, una piattaforma per consentire alle città che ne avranno necessità, di svolgere le primarie online per la scelta dei candidati sindaco. Lo ha detto all’ANSA Stefano Vaccari, responsabile dell’organizzazione del Pd. Lunedì, come ha anticipato l’edizione bolognese del Resto del Carlino, è in programma una riunione con i segretari delle federazioni interessate dal voto amministrativo che servirà anche per raccogliere indicazioni e mettere a punto i dettagli. Un’esigenza, quella di procedere con le primarie, diventata sempre più urgente e richiamata anche dalla senatrice Monica Cirinnà in un’intervista a TPI in cui spiega che le “primarie sono una necessità per il Pd e il per il Paese, non un modo per sfuggire alla ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Pdla fine di, unaper consentire alle città che ne avranno necessità, di svolgere leper la scelta dei candidati sindaco. Lo ha detto all’ANSA Stefano Vaccari, responsabile dell’organizzazione del Pd. Lunedì, come ha anticipato l’edizione bolognese del Resto del Carlino, è in programma una riunione con i segretari delle federazioni interessate dal voto amministrativo che servirà anche per raccogliere indicazioni e mettere a punto i dettagli. Un’esigenza, quella di procedere con le, diventata sempre più urgente e richiamata anche dalla senatrice Monica Cirinnà in un’intervista a TPI in cui spiega che le “sono una necessità per il Pd e il per il Paese, non un modo per sfuggire alla ...

