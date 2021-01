Bambini su Tik Tok e social, le norme in vigore e i sotterfugi per aggirarle (Di venerdì 22 gennaio 2021) La tragedia di Palermo , dove una bambina di dieci anni è morta soffocata mentre cercava di superare una prova estrema fra adolescenti via Tik Tok , ha riacceso i riflettori sul rapporto fra minori e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) La tragedia di Palermo , dove una bambina di dieci anni è morta soffocata mentre cercava di superare una prova estrema fra adolescenti via Tik Tok , ha riacceso i riflettori sul rapporto fra minori e ...

Bimba morta per la sfida su TikTok, gli organi di Antonella ad altri bambini

Bambini su Tik Tok e social, le norme in vigore e i sotterfugi per aggirarle

Quali sono le regole d'accesso alle piattaforme digitali? Gli escamotage dei ragazzini per aggirare divieti e controlli

Quali sono le regole d'accesso alle piattaforme digitali? Gli escamotage dei ragazzini per aggirare divieti e controlli ...

Antonella, morta a Palermo dopo challenge estrema su social: i suoi organi salveranno tre bambini

I genitori hanno dato il consenso alla donazione. Si indaga per capire se qualcuno l’abbia invitata a partecipare alla prova di resistenza al soffocamento. La preside della scuola frequentata dalla ba ...

I genitori hanno dato il consenso alla donazione. Si indaga per capire se qualcuno l'abbia invitata a partecipare alla prova di resistenza al soffocamento. La preside della scuola frequentata dalla bambina ha espresso cordoglio.