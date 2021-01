Asia Argento shock: “Nel 2002 ho subito un stupro” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Asia Argento afferma di essere stata stuprata dal Regista, Rob Cohen, nel 2002. L’attrice ha dichiarato il tutto al Corriere della Sera Getty ImagesAsia Argento shock, l’attrice ha affermato di essere stata stuprata nel 2002 dal regista Rob Cohen, precisamente nel set di XXX. Così l’attrice: “Questa è la prima volta che parlo di Rob Cohen. Mi violentò nel 2002, facendomi bere il GHB ( la droga dello stupro). Non capivo niente, mi sono svegliato il mattino seguente completamente nuda nel suo letto” Ti potrebbe interessare anche->Caso Martina Rossi, due ragazzi prima assolti tornano sotto processo Rob Cohen: chi è il regista che avrebbe abusato di Asia Rob Cohen (71 anni) è uno dei più famosi registi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021)afferma di essere stata stuprata dal Regista, Rob Cohen, nel. L’attrice ha dichiarato il tutto al Corriere della Sera Getty Images, l’attrice ha affermato di essere stata stuprata neldal regista Rob Cohen, precisamente nel set di XXX. Così l’attrice: “Questa è la prima volta che parlo di Rob Cohen. Mi violentò nel, facendomi bere il GHB ( la droga dello). Non capivo niente, mi sono svegliato il mattino seguente completamente nuda nel suo letto” Ti potrebbe interessare anche->Caso Martina Rossi, due ragazzi prima assolti tornano sotto processo Rob Cohen: chi è il regista che avrebbe abusato diRob Cohen (71 anni) è uno dei più famosi registi ...

DelpapaMax : Sfortunata però, questa - MuredduGiovanni : RT @HuffPostItalia: Asia Argento accusa il regista Rob Cohen: 'Nel 2002 abusò di me' - GiancarloCharly : Asia Argento: «Vi racconto chi è il regista mi ha drogata e violentata. Parlo ancora con Anthony Bourdain» - rog7466 : Sempre nel posto sbagliato con le persone sbagliate. Ammazza che sfiga, oh... - Simona_Manzini : Asia Argento ti voglio bene e non vedo l'ora di leggere il tuo libro 'Anatomia di un cuore selvaggio' -