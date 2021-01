VIDEO/ Juventus Napoli (risultato 2-0) gol e highlights. Supercoppa ai bianconeri (Di giovedì 21 gennaio 2021) VIDEO Juventus Napoli (risultato 2-0) gol e highlights. Supercoppa ai bianconeri, è il nono trionfo nella competizione per la Juve, primo trofeo per Pirlo. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021)2-0) gol eai, è il nono trionfo nella competizione per la Juve, primo trofeo per Pirlo.

juventusfc : «È come il giorno di Natale, quando ti presentano il tuo sogno dentro una scatola e tu lo apri e vedi che si sta re… - goal : GOAL! Cristiano Ronaldo puts Juventus in front in the Supercoppa! ?? - JuventusTV : La festa bianconera è su #JuventusTV, LIVE! ?? - Damian99768808 : RT @juventusfc: «È come il giorno di Natale, quando ti presentano il tuo sogno dentro una scatola e tu lo apri e vedi che si sta realizzand… - zazoomblog : Delirio Juventus è grande festa per la vittoria della Supercoppa. Il Napoli piange con Insigne [FOTO e VIDEO] -… -