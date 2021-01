Variante covid Gb, Cavaleri (Ema): “Potrà diventare dominante” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2, diffusa ormai in tutto il Regno Unito, “diventerà presente, se non dominante, anche sul continente europeo”. Lo ritiene probabile Marco Cavaleri, responsabile Vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, sentito dall’Adnkronos Salute. E mentre da alcune ricerche di laboratorio arrivano rassicurazioni sul fatto che gli anticorpi sviluppati da persone vaccinate con il siero di Pfizer/BioNTech mantengono ‘in vitro’ il loro potere neutralizzante anche nei confronti del mutante Gb, Cavaleri spiega che “sono in corso nel Regno Unito studi che ci daranno un’informazione ancora più importante. Ci forniranno il dato reale che ci interessa, ovvero se il vaccino è effettivamente in grado di proteggere chi l’ha ricevuto, anche contro questa Variante. In Uk stanno ... Leggi su udine20 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lainglese del coronavirus Sars-CoV-2, diffusa ormai in tutto il Regno Unito, “diventerà presente, se non, anche sul continente europeo”. Lo ritiene probabile Marco, responsabile Vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Ema, sentito dall’Adnkronos Salute. E mentre da alcune ricerche di laboratorio arrivano rassicurazioni sul fatto che gli anticorpi sviluppati da persone vaccinate con il siero di Pfizer/BioNTech mantengono ‘in vitro’ il loro potere neutralizzante anche nei confronti del mutante Gb,spiega che “sono in corso nel Regno Unito studi che ci daranno un’informazione ancora più importante. Ci forniranno il dato reale che ci interessa, ovvero se il vaccino è effettivamente in grado di proteggere chi l’ha ricevuto, anche contro questa. In Uk stanno ...

