Vaccini | Salvini | “Conte sta mettendo a rischio la salute degli italiani”

"Conte sta mettendo a rischio la salute degli italiani: mancano medici e infermieri. Se Conte è impegnato nel Senato-mercato con i Ciampolillo non può occuparsi di Vaccini. Così c'è il rischio che se non si fanno i secondi richiami tutto diventa inutile". È uno dei passaggi di Matteo Salvini durante il corso di una sua consueta diretta Facebook. Il leader della Lega ha attaccato il Presidente del Consiglio nell'ambito della crisi di Governo che spinge Conte a cercare un nuovo equilibrio all'interno della maggioranza.

