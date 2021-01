Ufficiale: risoluzione consensuale tra il Como e Sbardella (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Como 1907 comunica di aver risolto il contratto di Simone Sbardella in accordo con il giocatore. La società ringrazia Simone per impegno, serietà e dedizione, per essersi fatto apprezzare come uomo e come calciatore e per aver contribuito attivamente alla vittoria del Campionato di Serie D. Il Como 1907 augura al ragazzo le migliori fortune professionali e umane. Foto: Logo Como L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il1907 comunica di aver risolto il contratto di Simonein accordo con il giocatore. La società ringrazia Simone per impegno, serietà e dedizione, per essersi fatto apprezzare come uomo e come calciatore e per aver contribuito attivamente alla vittoria del Campionato di Serie D. Il1907 augura al ragazzo le migliori fortune professionali e umane. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Ufficiale: risoluzione consensuale per Pelliccia con il Bisceglie) Playhitmusic - - CalcioWebPuglia : Ufficiale: Bisceglie, risoluzione consensuale con Salvatore Pelliccia - NewsTuttoC : UFFICIALE - Bisceglie, risoluzione consensuale con Salvatore Pelliccia - infoitsport : UFFICIALE: Arsenal, arriva la risoluzione contrattuale per Papastathopoulos - Calciom47619233 : #Arsenal ufficiale la risoluzione del contratto per #Sokratis. Diverse squadre in #SerieA come #Genoa e #Parma interessate a lui -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale risoluzione Ufficiale: risoluzione consensuale tra il Como e Sbardella alfredopedulla.com vivo X60 Pro Plus ufficiale: ha tutto, al top | Prezzi Cina

Alla presentazione di X60 e X60 Pro, vivo ha dato appuntamento alla fine di gennaio per il completamento della serie. All'appello mancava infatti X60 Pro Plus, il top gamma basato sulla piattaforma mo ...

UFFICIALE - Bisceglie risoluzione con Pelliccia: destinazione Andria per il terzino

Salvatore Pelliccia risolve ufficialmente il proprio contratto con il Bisceglie e si appresta per sottoscrivere un contratto con la Fidelis Andria. DI seguito il comunicato ufficiale del ...

Alla presentazione di X60 e X60 Pro, vivo ha dato appuntamento alla fine di gennaio per il completamento della serie. All'appello mancava infatti X60 Pro Plus, il top gamma basato sulla piattaforma mo ...Salvatore Pelliccia risolve ufficialmente il proprio contratto con il Bisceglie e si appresta per sottoscrivere un contratto con la Fidelis Andria. DI seguito il comunicato ufficiale del ...