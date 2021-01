Udinese-Atalanta | match analysis Il dominio del gioco | ma orizzontale E una ripresa «improduttiva» Tutti i dati

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Al Friuli di Udine è andata in scena la sfida traed. La partita, da prima programmata in data 6 dicembre, era stata rinviata per un violento nubifragio abbattutosi sulla città friulana prima dell’inizio della gara. Da allora, …

UDINE Il punto alla fine sta stretto ai bianconeri. L'Udinese, che ha dimostrato di essere viva, recrimina per un rigore che non è stato concesso al 42' del primo tempo per atterramento di Pereyra a..LA POLEMICAUDINE (st.gi.) Pareggiare contro l'Atalanta, anzi, contro questa Atalanta, non era semplice. Anche perché gli orobici erano arrivati in Friuli con l'intento non celato di fare tre punti e..