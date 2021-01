Supercoppa, la regola che ormai tutti dimenticano: il penalty di Insigne andava ripetuto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano le polemiche e le discussioni dopo la gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, vinta dalla squadra di Andrea Pirlo 2-0. In particolare, solo questa mattina in molti hanno fatto notare che in realtà il calcio di rigore sbagliato da Insigne dovesse essere ripetuto. Basta dare uno sguardo al regolamento aggiornato, in particolare alla regola 14 presente a pagina 115 e 116, in cui si fa chiaramente riferimento ad una sanzione da l’anno scorso molto più severa per tutti coloro che oltrepassano la linea dell’area di rigore prima del contatto tra la palla e colui che sta eseguendo il penalty. Se contemporaneamente in area entrano giocatori di una squadra e dell’altra, il calcio di rigore si ripete. Il Var in questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano le polemiche e le discussioni dopo la gara diItaliana tra Juventus e Napoli, vinta dalla squadra di Andrea Pirlo 2-0. In particolare, solo questa mattina in molti hanno fatto notare che in realtà il calcio di rigore sbagliato dadovesse essere. Basta dare uno sguardo almento aggiornato, in particolare alla14 presente a pagina 115 e 116, in cui si fa chiaramente riferimento ad una sanzione da l’anno scorso molto più severa percoloro che oltrepassano la linea dell’area di rigore prima del contatto tra la palla e colui che sta eseguendo il. Se contemporaneamente in area entrano giocatori di una squadra e dell’altra, il calcio di rigore si ripete. Il Var in questo ...

