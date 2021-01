Supercoppa, fuochi d’artificio prima di Juve-Napoli: 7 tifosi a rischio Daspo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoReggio Emilia – Hanno esploso alcuni fuochi di artificio all’esterno del Mapei Stadium, vicino all’ingresso della curva nord, con l’intento di emulare quanto avvenuto lo scorso 17 gennaio al San Siro di Milano e ritardare così l’inizio del match: protagonisti dell’episodio sono stati sette giovani, di origine nord-africana e nati a Reggio Emilia, identificati ieri sera dagli agenti della Questura reggiana prima della partita di Supercoppa italiana poi vinta dalla Juventus contro il Napoli. In questa circostanza il fischio di inizio non ha subito ritardi perchè il fumo sprigionato dai fuochi, non ha causato problemi di visibilità in campo. Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato i ragazzi, che si sono detti tifosi della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoReggio Emilia – Hanno esploso alcunidi artificio all’esterno del Mapei Stadium, vicino all’ingresso della curva nord, con l’intento di emulare quanto avvenuto lo scorso 17 gennaio al San Siro di Milano e ritardare così l’inizio del match: protagonisti dell’episodio sono stati sette giovani, di origine nord-africana e nati a Reggio Emilia, identificati ieri sera dagli agenti della Questura reggianadella partita diitaliana poi vinta dallantus contro il. In questa circostanza il fischio di inizio non ha subito ritardi perchè il fumo sprigionato dai, non ha causato problemi di visibilità in campo. Arrivati sul posto, gli agenti hanno notato i ragazzi, che si sono dettidella ...

Cresth2 : @Carloalvino Si chiama senso di responsabilità,Insigne e il Napoli lo hanno fatto per il bene di Napoli, c'è una pa… - Bene_Fabry : Spero che a #Napoli abbiano tenuto lo scontrino dei fuochi d'artificio... #JuventusNapoli #SupercoppaItaliana… - lellokata : Niente fuochi artificiali e niente caroselli per le strade stasera a #Napoli nonostante siano in zona gialla... #Supercoppa #PS5Supercup - FraBus1145 : La #Juventus vince la #Supercoppa ed automaticamente diventa la coppa del nonno. Se l’avesse vinta il #Napoli proba… - Money_ChipS : Ma i fuochi d’artificio senza pubblico e neanche inquadrati dalle telecamere.. non si poteva risparmiare e usare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa fuochi Supercoppa, fuochi d'artificio prima di Juve-Napoli: 7 tifosi a rischio Daspo anteprima24.it Supercoppa, fuochi d’artificio prima di Juve-Napoli: 7 tifosi a rischio Daspo

I giovani si sono nascosti tra le auto parcheggiate nella zona. Ne è nato un inseguimento concluso con l'identificazione dei 7 tifosi ...

Alzare la Supercoppa, per nove volte

Nessuno come la Juve. I bianconeri ieri hanno portato a casa la nona vittoria in Supercoppa Italiana, al termine di una tiratissima partita ...

I giovani si sono nascosti tra le auto parcheggiate nella zona. Ne è nato un inseguimento concluso con l'identificazione dei 7 tifosi ...Nessuno come la Juve. I bianconeri ieri hanno portato a casa la nona vittoria in Supercoppa Italiana, al termine di una tiratissima partita ...