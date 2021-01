Speciale «Euphoria» | parte 2a | cosa aspettarsi dall' episodio su Jules

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Arriva la secondadello, undi raccordo tra la prima e la seconda stagione (ahinoi, di là da venire) della serie HBO con Zendaya e Hunter Schafer. Proprio a quest'ultima, o, meglio, al suo personaggio, è dedicata l'F* ck Anyone Who's Not A Sea Blob, che segue la prima(dedicata invece a Rue) Troubles don't last always, in onda su Sky a dicembre. Entrambe le parti che compongono l'disono state girate nel rispetto delle indicazioni anti-Covid e, forse anche per questo, hanno un registro molto più introspettivo e intimo di quello, più movimentato, che caratterizza la prima stagione della serie. Proprio come la prima, ...