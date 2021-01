Prestiti e conti correnti, due mine pronte a esplodere per le banche europee (Di giovedì 21 gennaio 2021) La miccia è accesa, resta solo da capire se e quando arriverà all’innesco, facendo scoppiare la bomba. Anzi le bombe. Sulle banche della zona euro incombe la minaccia di migliaia di Prestiti non rimborsati da parte di altrettante migliaia di piccole e medie imprese. Non è la prima volta che si parla di un possibile tsunami di sofferenze sul sistema bancario: con fatturati e margini ridotti al lumicino dalla pandemia, rimborsare il denaro prestato è pressoché impossibile, a meno di non accedere a nuovi finanziamenti, avvitandosi però sul debito. Sì, ci sono le moratorie su 300 miliardi di Prestiti, soldi dovuti ma nei fatti congelati. Ma la moratoria, prima o poi, finirà. Per tutti questi motivi, secondo il Wall Street Journal, l’Europa ha un problema: come faranno tante banche a rientrare dei Prestiti ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) La miccia è accesa, resta solo da capire se e quando arriverà all’innesco, facendo scoppiare la bomba. Anzi le bombe. Sulledella zona euro incombe la minaccia di migliaia dinon rimborsati da parte di altrettante migliaia di piccole e medie imprese. Non è la prima volta che si parla di un possibile tsunami di sofferenze sul sistema bancario: con fatturati e margini ridotti al lumicino dalla pandemia, rimborsare il denaro prestato è pressoché impossibile, a meno di non accedere a nuovi finanziamenti, avvitandosi però sul debito. Sì, ci sono le moratorie su 300 miliardi di, soldi dovuti ma nei fatti congelati. Ma la moratoria, prima o poi, finirà. Per tutti questi motivi, secondo il Wall Street Journal, l’Europa ha un problema: come faranno tantea rientrare dei...

