Posso andare a far visita ai nonni? (Di venerdì 22 gennaio 2021) La risposta è si, ma lo spostarsi per andare a trovare delle persone anziane è "fortemente sconsigliato". Il motivo è presto spiegato, le persone anziate sono tra le categire più esposte al contagio e devono evitare il più possibile di avere contatti diretti con altre persone. Ad ogni modo se necessario, lo spostamento per andare a trovare i nonni è possibile, ad esempio se dovete recarvi a casa loro per recuperare i vosti bambini prima e dopo il lavoro perchè impossibilitati a stare a cas con loro. Si tratta in questo caso di una "forza maggiore" ed è consentito lo spostamento, a patto che venga percorso il "tragitto strettamente necessario per reggiungere la casa dei parenti" È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro.

