Netflix, "Fedeltà" iniziano le riprese: la trama e il cast (Di giovedì 21 gennaio 2021) Primo ciak per "Fedeltà", la nuova serie italiana di Netflix in sei episodi, tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli. I protagonisti principali sono Carlo e Margherita, interpretati rispettivamente da Michele Riondino e Lucrezia Guidone. La serie dovrebbe essere disponibile su Netflix entro fine 2021. Sono iniziate le riprese di "Fedeltà", la nuova serie originale italiana di Netflix in sei episodi tratta dall'omonimo romanzo di Marco Missiroli, finalista al

