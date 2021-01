Milan | Cassano spegne gli entusiasmi | “Mandzukic farà fatica | non è un acquisto utile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Intervenuto nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Christian Vieri e Daniele Adani, Antonioha espresso diverse perplessità sul fatto che l’di Marioda parte delpossa rivelarsi una mossa vincente. L’ex giocatore – tra le altre – dei rossoneri, ha spiegato così il suo pensiero: “Se Ibra non gioca, gioca? Non lo so, è un anno e mezzo che è fermo. Secondo meuna gran, per me quando manca Ibra devi mettere Rebic o Leao punta centrale perché ci vuole un mese per riprendere la forma dopo che stai fermo così tanto. Ilha preso un nome che non so quanto sarà”. SportFace.