L’uomo dal fiore in bocca con Vittorio Gassmann su Rai 5 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi pomeriggio alle 16.30 L’uomo dal fiore in bocca di Pirandello, basato sulla novella La morte addosso del 1923 La morte vicina, annunciata come malattia inguaribile, che lascia pochi mesi di vita e costringe L’uomo a fare più attenzione all’esistenza e al significato, se ce l’ha, di ciò che sta per lasciare. Ruota attorno al tema della consapevolezza della morte, la tragedia di Luigi Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca. Visibile oggi pomeriggio alle 16.30 su Rai 5, con Vittorio Gassmann nel ruolo del protagonista. Con lui Gennaro Di Napoli, per la regia di Maurizio Scaparro, del 1970. L’uomo dal fiore in bocca, il debutto con la regia di Anton Giulio Bragaglia Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi pomeriggio alle 16.30dalindi Pirandello, basato sulla novella La morte addosso del 1923 La morte vicina, annunciata come malattia inguaribile, che lascia pochi mesi di vita e costringea fare più attenzione all’esistenza e al significato, se ce l’ha, di ciò che sta per lasciare. Ruota attorno al tema della consapevolezza della morte, la tragedia di Luigi Pirandello,dalin. Visibile oggi pomeriggio alle 16.30 su Rai 5, connel ruolo del protagonista. Con lui Gennaro Di Napoli, per la regia di Maurizio Scaparro, del 1970.dalin, il debutto con la regia di Anton Giulio Bragaglia Il ...

chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' - Il #19gennaio… - StileJuve2006 : RT @paolorossi1965: Quando valutiamo la #Juve nessun alibi sulle assenze. Ma una piccola eccezione facciamola: #Cuadrado è incredibile. Anc… - Teresa02247224 : chi mi crede un satanasso, chi mi crede quasi un santo. Io non voglio fare né il martire né l'eroe. Credo di essere… - EMIGOAL : RT @paolorossi1965: Quando valutiamo la #Juve nessun alibi sulle assenze. Ma una piccola eccezione facciamola: #Cuadrado è incredibile. Anc… - Erianna171 : RT @AlmiraUva: #MitiASalaLettura #SalaLettura In principio fu il Caos,poscia la Terra,ilTàrtaro,l'Amore.. Esiodo Dal Caos nacquero l'Erebo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo dal Torinogioielli cresce del 710% iniziando il 2021 con un assortimento di diamanti per 12milioni di euro Fortune Italia