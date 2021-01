LIVE Sci alpino, Ultima prova Kitzbuehl in DIRETTA: Dominik Paris cerca le linee giuste sulla Streif (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel – Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Secondo appuntamento sulla Streif per testare una pista leggendaria, uno dei templi della velocità. Nella giornata di ieri sono stati gli Stati Uniti a dominare. Ryan Cochran-Siegle conferma il suo ottimo momento di forma, chiudendo con il miglior tempo davanti al connazionale Travis Ganong. Terzo l’austriaco Hannes Reichelt a 48. Quarto lo svizzero Beat Feuz a 57 centesimi davanti ad un altro americano, Jared Goldberg, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti dia Kitzbuehel – Programma e tv del fine settimana Buongiorno e benvenuti alladella secondadella discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021. Secondo appuntamentoper testare una pista leggendaria, uno dei templi della velocità. Nella giornata di ieri sono stati gli Stati Uniti a dominare. Ryan Cochran-Siegle conferma il suo ottimo momento di forma, chiudendo con il miglior tempo davanti al connazionale Travis Ganong. Terzo l’austriaco Hannes Reichelt a 48. Quarto lo svizzero Beat Feuz a 57 centesimi davanti ad un altro americano, Jared Goldberg, a ...

La prima prova della discesa libera femminile di Crans Montana in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. 12.58: Dopo questa prima prova si ripropone il consueto d ...

