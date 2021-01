L'interpellanza presentata da Fabio Travaglini in seguito all'aggressione delle Assistenti Sociali (Di giovedì 21 gennaio 2021) ... capogruppo di PIU' SAN SALVO PREMESSO CHE - in data odierna il maggior quotidiano regionale ha ... - la cronaca dei fatti è stata riferita anche dal sito www.sansalvo.net ; INTERPELLA Il Sindaco di San ... Leggi su sansalvo (Di giovedì 21 gennaio 2021) ... capogruppo di PIU' SAN SALVO PREMESSO CHE - in data odierna il maggior quotidiano regionale ha ... - la cronaca dei fatti è stata riferita anche dal sito www.sansalvo.net ; INTERPELLA Il Sindaco di San ...

sansalvonet : L'interpellanza presentata da Fabio Travaglini in seguito all'aggressione delle Assistenti Sociali - senesedoc79 : RT @GazzettadiSiena: Rispondendo a un'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Susanna Cenni (Pd), la sottosegretaria per i Beni e l… - GazzettadiSiena : Rispondendo a un'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Susanna Cenni (Pd), la sottosegretaria per i Beni… -

Ultime Notizie dalla rete : interpellanza presentata L%27interpellanza+presentata+da+Fabio+Travaglini+in+seguito+all%27aggressione+delle+Assistenti+Sociali SanSalvo.net Catering per l’Ats, personale in rivolta

SASSARI. «Inaccettabili ritardi nei pagamenti degli stipendi e condizioni di lavoro difficilissime a causa del mancato rispetto degli orari e dei carichi spesso eccessivi». É questa, secondo la denunc ...

Interpellanza del M5s: l’Amministrazione parteciperà al bando “Fermenti in Comune”?

Politica - 21/01/2021. "Catania, 20 gennaio 2021 - L’Amministrazione parteciperà al bando “Fermenti in Comune” Se sì, con quale progetto? Queste le domande poste dal gruppo consiliare del M5s in un’in ...

SASSARI. «Inaccettabili ritardi nei pagamenti degli stipendi e condizioni di lavoro difficilissime a causa del mancato rispetto degli orari e dei carichi spesso eccessivi». É questa, secondo la denunc ...Politica - 21/01/2021. "Catania, 20 gennaio 2021 - L’Amministrazione parteciperà al bando “Fermenti in Comune” Se sì, con quale progetto? Queste le domande poste dal gruppo consiliare del M5s in un’in ...