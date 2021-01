(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una denuncia per maltrattamento di animali e per violazione della legge sul randagismo sar inviata dall Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) nei prossimi giorni alla procura di ...

zazoomblog : Impedisce di accudire i mici le gattare insorgono contro il parroco - #Impedisce #accudire #gattare - AnsaToscana : Impedisce accudire mici, 'gattare' insorgono contro parroco. In Maremma, pronte a denuncia per maltrattamento anima… - CorriereQ : Impedisce accudire mici, ‘gattare’ insorgono contro parroco - giocar_nu : @BentivogliMarco @catnext @caritas_milano @CaritasRoma @CaritasItaliana @mauromagatti @Leonardobecchet… -

Ultime Notizie dalla rete : Impedisce accudire

ANSA Nuova Europa

Una denuncia per maltrattamento di animali e per violazione della legge sul randagismo sarà inviata dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente ...Pronte alla denuncia per il maltrattamento degli animali. Il prete ha chiuso con una catena il cortile della chiesa dove vive una piccola colonia felina ...