Il Recovery Plan così non va Da Gentiloni un monito a Conte

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Una tiratina d’orecchie. Per ora. La Commissione europea aumenta giorno dopo giorno il pressing sul governo italiano affinché metta in campo tutte le energie necessarie per trasformare la scialba bozza deldi due settimane fa (qui l’intervista all’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria) in un documento credibile e meritevole dei fondi promessi, oltre 200 miliardi. Paolo, Commissario agli Affari Economici, sempre misurato nelle sue parole, stavolta ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro a Roma. IL PRESSING SUUna premessa. “La Commissione lavora con i governi e continueremo a lavorare col Governo italiano per assicurare il successo del piano di ripresa e resilienza” dal quale dipende “il successo dell’intero piano Next Generation Eu, viste le dimensioni dell’economia italiana”, ha ...