Il “default” dell’Argentina

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi l’Argentina, che è caduta al nonodel debito, sta entrando nella peggiore contrazione della sua storia. La sua economia si era ridotta ancor prima dello scoppio della pandemia di Covid-19 e il tasso di inflazione al giugno 2020 era del 42,8%. Il 4 agosto scorso, il Ministero dell’Economia argentino ha emesso un annuncio in cui affermava che il governo aveva raggiunto un accordo di ristrutturazione del debito con i tre principali creditori per un totale di quasi 70 miliardi di dollari. L’accordo ha adeguato la data di pagamento del debito parzialmente ristrutturato, ma non ha aumentato l’importo totale del capitale e degli interessi che l’Argentina deve sostenere. I media locali hanno riferito che circa il 60% dei creditori ha espresso la propria accettazione dell’ultimo piano di ristrutturazione del debito e nello stesso mese è iniziata per la prima volta ...