**Governo: strada 'costruttori' in salita, 'caso Cesa' tegola su trattative neo gruppo (2)** (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - La preoccupazione che agita le chat grilline, si ritrova anche nelle riflessioni tra i dem. Tra i gruppi parlamentari è forte la preoccupazione. Dal Nazareno con Roberta Pinotti si ribadisce che la linea non cambia: "Matteo Renzi ha aperto una crisi al buio e noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti". Ma quella maggioranza con una prospettiva politica attorno alla 'quarta gamba' oggi appare in salita dopo i fatti in casa Udc. "Attenzione, però, non è detto che invece quanto accaduto agevoli l'avvicinamento alla maggioranza", sostiene un esponente dem. Forse. Il lavoro continua. Ma c'è chi fa notare che senza la nascita di quella 'quarta gamba' anche chi sarebbe disposto a muoversi -ad esempio in Italia Viva- resta fermo. Manca l'appiglio per fare un'operazione di questo tipo, dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - La preoccupazione che agita le chat grilline, si ritrova anche nelle riflessioni tra i dem. Tra i gruppi parlamentari è forte la preoccupazione. Dal Nazareno con Roberta Pinotti si ribadisce che la linea non cambia: "Matteo Renzi ha aperto una crisi al buio e noi abbiamo evitato conseguenze drammatiche per il Paese. Ora occorre rafforzare la maggioranza per andare avanti". Ma quella maggioranza con una prospettiva politica attorno alla 'quarta gamba' oggi appare indopo i fatti in casa Udc. "Attenzione, però, non è detto che invece quanto accaduto agevoli l'avvicinamento alla maggioranza", sostiene un esponente dem. Forse. Il lavoro continua. Ma c'è chi fa notare che senza la nascita di quella 'quarta gamba' anche chi sarebbe disposto a muoversi -ad esempio in Italia Viva- resta fermo. Manca l'appiglio per fare un'operazione di questo tipo, dice ...

ivanscalfarotto : C’è l’aritmetica e c’è la politica. Ora sappiamo che il governo non ha una maggioranza né dal primo punto di vista… - ricpuglisi : Vi consiglio di leggere con attenzione quanto scrive @marattin sulla gestione dei dossier economici da parte del Go… - AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - luigiasero : ‘Ndrangheta, Cesa indagato. Governo, strada in salita su trattative - LaVocedellIsola : ‘Ndrangheta, Cesa indagato. Governo, strada in salita su trattative -

'Ndrangheta, Cesa indagato. Governo, strada in salita su trattative

"Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017. Mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competen ..."

