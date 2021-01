Enzo Iacchetti sbrocca in diretta: “Ha raccontato un sacco di frottole” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enzo Iacchetti è davvero furioso in diretta a Striscia La Notizia: il video della sua furia diventa subito virale. Non usa mezze misure. Enzo Iacchetti non usa mezze misure per denunciare un avvenimento davvero drammatico che è stato documentato durante un servizio andato in onda ieri sera durante Striscia La Notizia. Nelle immagini in questione, Leggi su youmovies (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è davvero furioso ina Striscia La Notizia: il video della sua furia diventa subito virale. Non usa mezze misure.non usa mezze misure per denunciare un avvenimento davvero drammatico che è stato documentato durante un servizio andato in onda ieri sera durante Striscia La Notizia. Nelle immagini in questione,

GiusGiuliani : @enzo_iacchetti Caro Enzino, ma tu non sei un’altro comunista con il Rolex? Adesso ti fai vivo con il video? Non t… - Group8g : @PescaraAndrea1 @frankleggiero @enzo_iacchetti peccato tu sia interista altrimenti saresti stato perfetto ?? - elenailler : @dylanobriensupp ENZO IACCHETTI E EZIO GREGGIO ARRIVOOOOO - Donatel08363036 : RT @cm_grazia: Grazie a @Enzo_iacchetti che pochi minuti fa a @Striscia ha lanciato l'appello per una legge a favore del riconoscimento dei… - zazoomblog : Enzo Iacchetti a Striscia non ci sta e tuona: “Persona violenta” - #Iacchetti #Striscia #tuona: #“Persona -