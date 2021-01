Covid-19, i positivi in Campania tornano a superare quota mille (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a una cifra superiore alle mille unità il dato dei contagiati da Covid-19 in Campania. Sono infatti 1.215 i nuovi casi riportati nel bollettino dell’Unità di crisi regionale, di cui 48 identificati da test antigenici rapidi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 15.473 (di cui 1.300 antigenici). Sono 40 i decessi, 863 invece i guariti. Di seguito il resoconto odierno: positivi del giorno: 1.215 (di cui 48 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.072 Sintomatici: 95 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 15.473 (di cui 1.300 antigenici) Totale positivi: 210.697 (di cui 354 antigenici) Totale tamponi: 2.285.816 (di cui 6.899 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a una cifra superiore alleunità il dato dei contagiati da-19 in. Sono infatti 1.215 i nuovi casi riportati nel bollettino dell’Unità di crisi regionale, di cui 48 identificati da test antigenici rapidi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 15.473 (di cui 1.300 antigenici). Sono 40 i decessi, 863 invece i guariti. Di seguito il resoconto odierno:del giorno: 1.215 (di cui 48 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.072 Sintomatici: 95 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 15.473 (di cui 1.300 antigenici) Totale: 210.697 (di cui 354 antigenici) Totale tamponi: 2.285.816 (di cui 6.899 ...

Roma, 21 gennaio 2021 - Soldi, tanti soldi per fronteggiare la pandemia e le conseguenze economico-sociali generate dal virus e dai conseguenti lockdown. Nei primi dieci mesi di lotta al Covid-19 l'In

