Conte Renzi | il pranzo “segreto” | «Giuseppe | ti presento Matteo» | il curioso retroscena

«Giuseppe, ti presento Matteo». Marco Lillo sul "Fatto Quotidiano" racconta con dovizia di particolari il primo pranzo tra il premier Conte e il leader di Italia Viva Renzi. Assieme a loro c'erano anche Maria Elena Boschi e Guido Alpa, il socio di studio dell'avvocato oggi presidente del Consiglio. Un incontro avvenuto circa sette anni fa a "IlSanlorenzo", situato a Roma. Era il 2013. Tutti volevano conoscere il sindaco di Firenze. Anche Guido Alpa ...

