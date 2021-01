Cina | morto uno dei minatori intrappolati da più di 10 giorni

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Uno dei lavoratorida oltre 10a causa di un'esplosione in una miniera d'oro nello Shandong è deceduto, nel mezzo degli sforzi per ripulire i pozzi dai detriti e per migliorare la ...

È morto uno dei 22 lavoratori intrappolati da oltre 10 giorni in una miniera d'oro in Cina a seguito di un'esplosione. L'uomo aveva subito un trauma cranico ed era in coma. I soccorritori sono riuscit ...Uno dei lavoratori intrappolati da oltre 10 giorni a causa di un'esplosione in una miniera d'oro nello Shandong è deceduto, nel mezzo degli sforzi per ripulire i pozzi dai detriti e per migliorare la ...