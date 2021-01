Altalene rosa attraversano il muro tra USA e Messico. E vincono il premio Design of the Year (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chissà quanto si saranno impegnati i 74 architetti e Designer di tutto il mondo in gara per il premio Design of the Year a trovare l’idea più geniale, la costruzione più innovativa, il lasciapassare per la vittoria. Chini per ore sui loro tavoli da lavoro, con le loro matite in mano, a disegnare schizzi, fare bozzetti, riscrivere e cancellare… Altalene rosa vincono un prestigioso premio di Design Ma non c’è stata gara: a vincere sono state delle semplici Altalene. Le stesse dove, magari, molti di loro portavano i loro figli a giocare nei weekend o dopo la scuola. Semplici aste di metallo – ma colorate di rosa – che fanno dondolare i bambini seduti sulle loro estremità. A rendere così ... Leggi su iodonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Chissà quanto si saranno impegnati i 74 architetti eer di tutto il mondo in gara per ilof thea trovare l’idea più geniale, la costruzione più innovativa, il lasciapassare per la vittoria. Chini per ore sui loro tavoli da lavoro, con le loro matite in mano, a disegnare schizzi, fare bozzetti, riscrivere e cancellare…un prestigiosodiMa non c’è stata gara: a vincere sono state delle semplici. Le stesse dove, magari, molti di loro portavano i loro figli a giocare nei weekend o dopo la scuola. Semplici aste di metallo – ma colorate di– che fanno dondolare i bambini seduti sulle loro estremità. A rendere così ...

eleonor_t : Usa-Messico, altalene rosa per 'volare' oltre il Muro - HankHC91 : RT @Exibart: Il @DesignMuseum di Londra ha assegnato il prestigioso premio Beazley Design of the Year 2020 a Teeter Totter Wall, le altalen… - Exibart : Il @DesignMuseum di Londra ha assegnato il prestigioso premio Beazley Design of the Year 2020 a Teeter Totter Wall,… - MoliPietro : Design of the Year 2020: premiate le altalene rosa tra USA e Messico - RRmpinero : RT @AlekosPrete: Il premio per il miglior design del 2020 assegnato dal @DesignMuseum è andato al Teeter-Totter Wall, un’installazione di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Altalene rosa Usa-Messico, altalene rosa per "volare" oltre il Muro La Repubblica Design of the Year 2020: premiate le altalene rosa tra USA e Messico

Il progetto soprannominato Teeter-Totter Wall al confine tra USA e Messico è stato incoronato Design of the Year 2020: ecco le altalene rosa.

“Teeter-Totter Wall”: l’altalena a cavallo tra Messico e Stati Uniti vince il premio Beazley Designs of the Year 2020

I premi Beazley Designs of the Year sono assegnati annualmente dal Design Museum di Londra. Per il 2020, il vincitore assoluto è stata l’installazione Teeter-Totter Wall dello studio di architettura R ...

Il progetto soprannominato Teeter-Totter Wall al confine tra USA e Messico è stato incoronato Design of the Year 2020: ecco le altalene rosa.I premi Beazley Designs of the Year sono assegnati annualmente dal Design Museum di Londra. Per il 2020, il vincitore assoluto è stata l’installazione Teeter-Totter Wall dello studio di architettura R ...