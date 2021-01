UFC on ESPN 20 – Michael Chiesa schiaccia Neil Magny!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) UFC on20 è stato un ottimo antipasto prima dell’abbuffata marziale che ci aspetta la notte tra Sabato e Domenica prossima, con il ritorno di Conor McGregor. In diretta da Abu Dhabi dal magnifico Etihad Stadium,assembla una fight straordinaria dominandoMagny. Nel co main event Warlley Alves spegne tutto l’hype attorno a Mounir Lazzez con un ineccepibile TKO. Nel resto della card tanti colpi di scena e molto divertimento, con alcune sfide ad altissimo ritmo. I fighter che hanno superato ogni pronostico sono stati: Ike Villanueva, con un KO devastante, Umar Nurmagomedov, con una prestazione capace di ricordare suo cugino Khabib, e la francese Manon Fiorot con un sontuoso TKO. L’insostenibile pressione a terra diCredit: UFC on ...