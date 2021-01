Trump grazia Steve Bannon (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha perdonato il suo ex consigliere, Steve Bannon, accusato di Truffa. Lo comunica la Casa Bianca Nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti, Trump ha graziato 73 persone e commutato 70 sentenze. Tra le figure che hanno beneficiato del perdono presidenziale ci sono i rapper Lil Wayne e Kodak Black e l’ex sindaco di Detroit Kwame Kilpatrick. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti, Donaldha perdonato il suo ex consigliere,, accusato di Truffa. Lo comunica la Casa Bianca Nel suo ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti,hato 73 persone e commutato 70 sentenze. Tra le figure che hanno beneficiato del perdono presidenziale ci sono i rapper Lil Wayne e Kodak Black e l’ex sindaco di Detroit Kwame Kilpatrick.

