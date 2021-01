Tommaso Zorzi sorprende tutti e racconta il suo dramma | “Il mio ex mi picchiò”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 si è ripreso dalla crisi avuta dopo aver saputo del nuovo prolungamento del reality e durante la giornata è tornato a rallegrare i compagni di avventura con i suoi racconti. L’ex che lo aveva picchiatoal GF Vip 5 non aveva preso benissimo la notizia del prolungamento e durante la notte aveva avuto una crisi di nervi sfociata in attacchi di vomito. Poco dopo era anche dovuto accorrere a consolare l’amica Stefania Orlando, che voleva abbandonare la casa. Per fortuna, il 25enne è riuscito a riprendersi e in giornata si è lasciato andare a nuovi racconti sul suo passato. Ha parlato dell’amica storica Aurora Ramazzotti, dicendosi dispiaciuto di non parlare più con lei da mesi e promettendo di andare subito a trovarla appena uscirà dalla casa. A stupire, però, sono stati ...