Terrorismo, arrestato in Turchia foreign fighter italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un 24enne foreign fighter italiano è stato arrestato dalla polizia in Turchia, dopo aver combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al Qaeda in Siria e Iraq. L’indagine iniziata nel 2015 dall’AntiTerrorismo e dalla Digos di Pescara, coordinata dalla procura de L’Aquila. Il giovane è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare nel 2017 ed è stato rintracciato vicino alla città siriana di Idlib, dove viveva con la famiglia. Successivamente, è stato trasferito ad Hatay, al confine siriano, grazie alla collaborazione delle autorità turche e dell’Aise, per poi essere preso in consegna dalle nostre autorità di polizia. Attualmente si trova in carcere: associazione con finalità di Terrorismo internazionale, arruolamento, apologia del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un 24enneè statodalla polizia in, dopo aver combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al Qaeda in Siria e Iraq. L’indagine iniziata nel 2015 dall’Antie dalla Digos di Pescara, coordinata dalla procura de L’Aquila. Il giovane è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare nel 2017 ed è stato rintracciato vicino alla città siriana di Idlib, dove viveva con la famiglia. Successivamente, è stato trasferito ad Hatay, al confine siriano, grazie alla collaborazione delle autorità turche e dell’Aise, per poi essere preso in consegna dalle nostre autorità di polizia. Attualmente si trova in carcere: associazione con finalità diinternazionale, arruolamento, apologia del ...

poliziadistato : Arrestato 24enne foreign fighter italiano per terrorismo internazionale. Rintracciato nell’area siriana di Idlib gr… - repubblica : Terrorismo, arrestato in Turchia un foreign fighter italiano - lciucciovino : RT @Agenzia_Ansa: #Terrorismo: arrestato in #Turchia un foreign fighter italiano #ANSA - PaolaTacconi : RT @Agenzia_Ansa: #Terrorismo: arrestato in #Turchia un foreign fighter italiano #ANSA - CorradoBondava1 : -